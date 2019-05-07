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شرع نشطاء في “فايسبوك” عشية اليوم الأول من رمضان، في الترويج لحملة فايسبوكية تحت اسم “قفة الملحد”، تستهدف جمع التبرعات لغير الصائمين.
الصفحة الفيسبوكية، تحمل اسم “ماصايمينش”، والتي لم تكشف أسماء القائمين عليها، أطلقت “قفة الملحد”، وصممت إعلانات لهذا الغرض يتم الترويج لها في الصفحات الفايسبوكية.
ودعا النشطاء الفايسبوكيون إلى ما اعتبروه “الجمع بين الإنسانية، وإفطار رافضي الصيام”.
ودعت صفحة “ماصايمينش”، التي تضم حوالي 6000 معجب، إلى النزول إلى ساحة الأمم المتحدة في مدينة الدارالبيضاء، يوم الأحد المقبل، في الساعة العاشرة صباحا، في إطار حملة “قفة الملحد”.
كانت هذه تفاصيل خبر حركة “ماصايمينش” تستعد للنزول يوم الأحد المقبل إلى ساحة الأمم في الدارالبيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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