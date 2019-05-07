قبل”موقعة” بركان..الزمالك يترقب قرار “الكاف”

لازال نادي الزمالك متشبثاً بخيط أمل تأهيل حارسه محمود عبد الرحيم (جنش)، لمباراة نهائي مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي وضعته في مواجهة أمام فريق نهضة بركان، بعد أسبوعين تقريباً.

وحسب تقارير إعلامية من مصر، فإن الزمالك قدم تظلما إلى “الكاف”عن طريق الإتحاد المصري، بسبب البطاقة الحمراء “الغير مستحقة” حسب النادي، والتي تحصل عليها بإياب ربع النهائي أمام النجم الساحلي التونسي.

وبالرغم من أن حظوظ الزمالك في إلغاء البطاقة الحمراء وتأهيل الحارس ضئيلة أو بالأحرى شبه منعدمة حسب المحليين، فإن النادي ينتظر الرد الرسمي من الجهاز المشرف على الكرة بالقارة السمراء.

وقرر “الكاف” إجراء هذه المباراة، عن إياب نهائي كأس الكونفدرالية، على أرضية ملعب “برج العرب” بمدينة الإسكندرية، والذي يتسع لأزيد من 80 ألف متفرج، وذلك في 26 من شهر ماي الجاري، على أن تقام مباراة الذهاب في المغرب، في 19 من الشهر الجاري.

وكان الزمالك، قد بلغ هذا الدور على حساب النجم الساحلي التونسي، ليلاقي نهضة بركان، الذي أزاح هو الآخر فريقا تونسيا من دور النصف، ويتعلق الأمر بالصفاقسي التونسي.