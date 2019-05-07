انت الان تتابع تفاصيل خبر مسلح يحتجز 5 رهائن جنوبي فرنسا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 7 مايو 2019 09:51 مساءً - ذكرت وسائل إعلام فرنسية، الثلاثاء، أن مسلحاً احتجز 5 رهائن في متجر قرب مطار مدينة تولوز، جنوب غربي البلاد.

وأفادت قناة "فرانس إنفو" المحلية بأن الشرطة طوقت الموقع وأغلقت الطرق المؤدية إليه.

وأوضحت أن المتجر مخصص لبيع السجائر والصحف، مشيرة إلى أن الشرطة لم تسيطر على الوضع حتى الآن، ولم تكشف السلطات عن هوية المسلح أو دوافعه، ولا عن هويات الرهائن.