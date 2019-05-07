"الاتصال الدولية" حول فنزويلا: تطالب بإجراء انتخابات حرة ونزيهة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان جوايدو
أكدت مجموعة الاتصال الدولية حول فنزويلا، الثلاثاء، أن المخرج الوحيد لحل الأزمة هي عقد انتخابات حرة ونزيهة.
وأضافت اللجنة التي شكلها الاتحاد الأوروبي لبحث الأزمة في فنزويلا أنها جاهزة لتفعيل مسار سياسي في كراكاس من أجل الوصول إلى حل ديمقراطي للأزمة.
ورفضت اللجنة أي محاولة عسكرية لحل الأزمة، سواء من داخل فنزويلا أو من خارجها، في إشارة إلى روسيا وأمريكا.
وشكلت اللجنة في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، عقب الأزمة السياسية التي ضربت البلاد بعد أن أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو نفسه قائما بأعمال رئيس البلاد، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه لجوايدو مطالبا الرئيس نيكولاس مادورو بإجراء انتخابات مبكرة، وأمهلته 90 يوما للتوصل إلى حل سياسي.
والأسبوع الماضي، قتل 5 أشخاص وأوقف 233 الأسبوع الماضي في فنزويلا على هامش المظاهرات التي أعقبت دعوة زعيم المعارضة جوايدو إلى تمرد عسكري ضد الرئيس مادورو.
ولا تزال قيادة الجيش تساند مادورو منذ أن أعلن جوايدو نفسه رئيسا بالوكالة في 23 يناير/كانون الثاني الماضي.
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