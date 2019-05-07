شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ماجد طوبيا يطالب الحكومة بخطة للقضاء على الأسمدة المغشوشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن آليات مواجهة الأسمدة المغشوشة التى يتم تداولها فى الأسواق فى الفترة الأخيرة والتى تؤثر على الزراعات وعلى صحة المواطنين فى نفس الوقت.

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وأوضح طوبيا، فى بيان له اليوم، أن ملف الأسمدة المغشوشة يتطلب تضافر الجهود للقضاء على هذه الظاهرة التى أصبحت تهدد مستقبل الزراعة المصرية وحياة المصريين، بسبب ما تحتويه هذه الأسمدة من مواد غير مصرح باستخدامها فى الزراعات أو ما شابه، ولهذا يجب على الوزارة أن تضع خطة لمواجهة كل من يتلاعب بالأسمدة ويغشها.

وشدد عضو ملجس النواب على ضرورة القضاء على مصانع بير السلم، وذلك سيكون من خلال تشديد الرقابة على هذه المصانع ثم ملاحقة التجار وذلك من خلال الرقابة على الأسواق، وأخيرا لا بد أن يكون للفلاح دور فى هذا الأمر من خلال الإبلاغ عن كل تاجر يبيع الأسمدة المغشوشة، ثم يأتى دور التشريع ولهذا لا بد من تغليظ العقوبة على كل حلقات تداول هذه المنتج غير المصرح بها نهائيا حتى يتسنى القضاء على هذه الظاهرة نهائيا.