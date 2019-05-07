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مسلح يحتجز عدة رهائن في جنوب فرنسا

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صدى البلد 

قال مصدر بالشرطة إن مسلحا يحتجز عدة أشخاص رهائن في متجر لبيع الصحف والوجبات الخفيفة في ضاحية بلانياك بتولوز في جنوب غرب فرنسا اليوم الثلاثاء في عملية سطو مسلح فاشلة.

وأضاف المصدر، أن المسلح أطلق رصاصة واحدة على الأقل صوب أفراد قوة النخبة التابعة للشرطة الفرنسية وطلب شخصا يتفاوض معه، مشيرا إلى أن الحادث ليس له أي دوافع إرهابية على الأرجح.

وتابع المصدر إن الشرطة تعتقد بأن المهاجم يحتجز خمسة أفراد.

وطالبت الشرطة السكان في المنازل المجاورة بالتزام منازلهم وأقامت حاجزا أمنيا لمسافة 300 متر حول المتجر.

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