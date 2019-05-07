الإتحاد العمالي يعلن تعليق الاضراب بالمصالح المستقلة والمؤسسات العامة

اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في مؤتمر صحافي تعليق الاضراب في المصالح المستقبلة والمؤسسات العامة والخاصة، والعودة الى استئناف العمل اعتبارا من صباح يوم غد في: مرفأ بيروت، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤسسة كهرباء لبنان، هيئة اوجيرو، ادارة الريجي، اهراءات الحبوب في المرفأ، كهرباء قاديشا، مصالح المياه في كل المحافظات، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، النقل المشترك.

واعتبر الاسمر ان اليوم هو انتصار للحركة العمالية التي حافظت على حقوقها بنضالهامشيرا الى "أننا نوجه كل الشكر والتقدير لفخافة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون على جهوده ورعايته لمطالب الموظفين والعمال في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة، وذلك عبر مواكبته لما حدث خلال الاسبوع المنصرم من تحركات واضرابات في مختلف المؤسسات والمصالح والمصرف المركزي".

ولفت الى أن "هذه المواكبة ادت الى ابلاغنا مساء من فخامة رئيس البلاد الاتجاه لتعليق المادة 61 من مشروع قانون الموازنة، على ان يتم درس واقع كل مؤسسة على حده بالتعاون مع الوزراء المختصين. كما نتوجه بالشكر الى دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري على وقوفه الدائم مع الحركة النقابية، وصولا الى تحقيق اهدافها والحفاظ على الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة"، ودعا "رئيس اتحاد نقابات المصالح المستقلة شربل صالح وجميع الفنيين للبدء في التصليحات اللازمة في كافة مراكز مؤسسة كهرباء لبنان".