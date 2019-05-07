الحريري استقبل وفدا من رابطة موظفي الإدارة وآخر من نقابة إدارة حصر التبغ

استقبل رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في ​السراي الحكومي​، وفدا من ​رابطة موظفي الإدارة العامة​ برئاسة رئيسة الرابطة نوال نصر. والتقى وفدا من نقابة موظفي وعمال إدارة حصر ​التبغ​ والتنباك برئاسة رئيس الرابطة كمال يتيم، الذي أكد بعد اللقاء أنّ "الاجتماع كان ممتازا جدا، حيث شرحنا وجهة نظرنا، وقد استمع دولته لنا جيدا، والموضوع قابل لأن نعاود النقاش معه مرة ثانية".

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