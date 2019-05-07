الأمم المتحدة: نزوح 152 ألف شخص خلال أسبوع من القصف بشمال غرب سوريا

أعلن المتحدث باسم مكتب ​الأمم المتحدة​ لتنسيق الشؤون الإنسانية دايفيد سوانسون، "أنّنا نشعر بالقلق إزاء التقارير المستمرّة عن الهجمات الجوية على المراكز المدنية و​البنى التحتية​ المدنية في مناطق بشمال غرب ​سوريا​".

ولفت في تصريح إلى وكالة "فرانس برس"، إلى أنّ "أكثر من 152 ألف امرأة وطفل ورجل نزحوا في محافظتي حلب وإدلب في غضون الأسبوع الأخير وحده".

وتتعرّض مناطق عدّة في شمال غرب سوريا لقصف كثيف لليوم الثامن على التوالي، غداة اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري وفصائل مسلحة، أوقعت عشرات القتلى وتسبّبت بحركة نزوح واسعة، رغم كون المنطقة مشمولة باتفاق روسي- تركي.