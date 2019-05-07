المجلس العسكري الانتقالي يدعو ممثلي الحراك المدني لاجتماع هام الأربعاء

دعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في بيان، "جميع السادة ممثلي الأحزاب والكيانات المختلفة والتحالفات والحركات والمنظمات المفوضين والأفراد الذين قدموا رؤاهم السياسية حول ترتيبات الفترة الانتقالية عبر نوافذ اللجنة المختلفة لاجتماع هام يوم غد الأربعاء بقاعة الصداقة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح".
ويذكر أن المجلس العسكري الانتقالي يتولى الحكم في السودان منذ انقلاب عسكري أسفر عن عزل الرئيس عمر البشير، على إثر احتجاجات شعبية عارمة ضده دامت أربعة شهور. وأعلن المجلس عزمه على تسليم زمام الحكم في أيدي سلطات منتخبة في غضون سنتين، دون أن تهدأ احتجاجات جماهيرية يطالب المشاركون فيها بعدم الإبطاء في تشكيل إدارة مدنية وتسليم جميع الصلاحيات السلطوية لها.
وأمس الاثنين، أعلن المجلس نيته نشر رؤيته للمرحلة الانتقالية الاثنين المقبل، مؤكدًا موافقته على بعض نقاط الوثيقة الدستورية التي أعدتها "قوى الحرية والتغيير" ورفضه لجانبها الآخر.
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