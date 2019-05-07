الأمم المتحدة تسعى لإطلاق سراح آلاف المهاجرين المحتجزين في اليمن

دعت ​المنظمة الدولية للهجرة​ إلى "إطلاق سراح أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر أغلبهم من ​إثيوبيا​"، مشيرة إلى أن "ما زال نحو ثلاثة آلاف مهاجر محتجزين في موقعين مؤقتين للاحتجاز بمحافظتي عدن وأبين اليمنيتين".

وكان قد بدأ احتجاز هؤلاء ​المهاجرين​ قبل أسبوعين في مدينة عدن ومحافظة لحج القريبة منها وهما تحت سيطرة ​الحكومة​ المعترف بها دوليًا المدعومة من تحالف تقوده ​السعودية​ و​الإمارات​.

ويذكر أنه يقاتل التحالف ​الحوثيين​ المدعومين من ​إيران​ الذين سيطروا على العاصمة ​صنعاء​ ومراكز حضرية رئيسية أخرى في الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.