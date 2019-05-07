الأمم المتحدة تسعى لإطلاق سراح آلاف المهاجرين المحتجزين في اليمن

دعت المنظمة الدولية للهجرة إلى "إطلاق سراح أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر أغلبهم من إثيوبيا"، مشيرة إلى أن "ما زال نحو ثلاثة آلاف مهاجر محتجزين في موقعين مؤقتين للاحتجاز بمحافظتي عدن وأبين اليمنيتين".
وكان قد بدأ احتجاز هؤلاء المهاجرين قبل أسبوعين في مدينة عدن ومحافظة لحج القريبة منها وهما تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا المدعومة من تحالف تقوده السعودية والإمارات.
ويذكر أنه يقاتل التحالف الحوثيين المدعومين من إيران الذين سيطروا على العاصمة صنعاء ومراكز حضرية رئيسية أخرى في الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.
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