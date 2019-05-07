مشهد رعب .. سائقو سيارة أجرة في فاس يطاردون “خطاف” وينزلون الركاب بالقوة! -فيديو

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، اليوم الثلاثاء، مقطع فيدية يوثق لمطاردة سيارات أجرة بمدينة فاس لسيارة “خطاف”، وإيقافه في عرض الطريق وإنزال ركابه منه.

المقطع الذي انتشر على نطاق واسع، يعري من جديد صراع سائقي سيارات الأجرة الصغيرة مع ممتهني النقل بدون رخص، حيث حاصر أصحاب سيارات الأجرة السائق “الخطاف”، وأنزلوه بالقوة هو والراكبين معه، موجهين العتاب للراكبين لعدم استعمالهم لسيارات الأجرة القانونية واستبدالها بـ”الخطاف”.

الصراع بين سيارات الأجرة و”الخطافة” في فاس وعدد من المدن المغربية الكبرى ليس حديثا، حيث يقول السائقون إنهم يعانون من المنافسة غير الشريفة التي يمثلها “الخطافة”، وممارستهم غير القانونية لمهنة نقل الأشخاص، فيما عدد من المواطنين يفضلون استبدال سيارات الأجرة بسيارات نقل غير مرخصة، لأنها تقدم أسعارا أرخص، وتوفر خطوط نقل أوسع.