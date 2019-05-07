“ليتقبل الله صيامي”.. ما هي مفسدات الصيام؟ – فيديو

في الحلقة الثانية من السلسلة الدينية “ليتقبل الله صيامي”، يجيب الداعية عز الدين الراجعي، عبر موقع “اليوم 24″، على سؤال “ما هي مفسدات الصيام؟، من أجل ولفت انتباههم إلى بضعة أفعال من شأنها إفساد نهار الصائم، إلى جانب الأكل والشرب.

ويوضح الراجعي، في حلقة اليوم الثلاثاء، أن مفسدات الصيام تنقسم إلى قسمين من الأفعال، مبينا الحالات التي تفسد فيها الأخيرة صيام اليوم، إضافة إلى الشروط التي تسقط عنها صفة “المفسدات”.