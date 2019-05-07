كشف إرنستو فالفيريدي، مدرب فريق برشلونة الإسباني، قبل قليل، عن تشكيلته الرسمية لإياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي، بملعب ” الانفليد”.
وجائت تشكيلة الكتالوني، بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي كالآتي:
تير شتيغن / جيرارد بيكي/ ايفان راكيتيتش/ سيرجيو/ فيليب كوتينيو/ لويس سواريز/ ليونيل ميسي/ لينغليت / جوردي للبا/ سيرجي روبيرتو/ ارتورو فيدال.
أما ليفربول الذي تلقى ضربة موجعة بغياب نجميه محمد صلاح و فيرمينيو، فقد جاءت تشكيلة يورغن كلوب كالآتي :
أليسون، ماتيب، فان ديك، روبرتسون، أرنولد، فابينيو، روبرتسون، ميلنر، شاكيري، أوريجي، ماني
كانت هذه تفاصيل خبر نصف نهائي”تشامبيونز ليغ..التشكيلة الرسمية لبرشلونة وليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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