نصف نهائي”تشامبيونز ليغ..التشكيلة الرسمية لبرشلونة وليفربول

كشف إرنستو فالفيريدي، مدرب فريق برشلونة الإسباني، قبل قليل، عن تشكيلته الرسمية لإياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي، بملعب ” الانفليد”.

وجائت تشكيلة الكتالوني، بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي كالآتي:

تير شتيغن / جيرارد بيكي/ ايفان راكيتيتش/ سيرجيو/ فيليب كوتينيو/ لويس سواريز/ ليونيل ميسي/ لينغليت / جوردي للبا/ سيرجي روبيرتو/ ارتورو فيدال.

أما ليفربول الذي تلقى ضربة موجعة بغياب نجميه محمد صلاح و فيرمينيو، فقد جاءت تشكيلة يورغن كلوب كالآتي :

أليسون، ماتيب، فان ديك، روبرتسون، أرنولد، فابينيو، روبرتسون، ميلنر، شاكيري، أوريجي، ماني