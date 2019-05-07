زيدان يحضر مفاجأة خاصة للمغربي حكيمي بعد”كان2019″

يبدو أن زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، يفكر جدياً في استعادة لاعبه المغربي أشرف حكيمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بالرغم من أن الدولي مرتبط بعقد إعارة مع بورسيا دورتموند، يمتد لسنتين.

تقارير إعلامية صحفية أوضحت، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن برنامج “التشيرينجويتو” الشهير، أن زيدان بحاجة لحكيمي خلال السنة المقبلة، والتي يطمح خلالها إلى ترتيب بيت الملكي، بعد سنة بيضاء لرفاق غاريث بيل، وخروجهم من جميع المسابقات القارية والمحلية، من أدوار مبكرة.

وأضاف المصدر ذاته، أن المدرب الفرنسي سيبلغ إدارة ريال مدريد بمخططاته، وأيضاَ رغبته في استعادة حكيمي، الذي يخضع لفترة تأهيل بالفترة الحالية، بعد إصابة قوية تعرض لها مع بورسيا دورتموند، قبل أسابيع وفرضت عليه نهاية موسم مبكرة.

يٌشار، إلى أن الريال قد أعلن في الـ 11 من شهر مارس المنصرم عودة زين الدين زيدان رسميا، لقيادة المجموعة بعقد يمتد إلى عاية 2022، وذلك خلفا للمدرب الأرجنيتي سانتياغو سولاري، الذي أقيل رسميا من مهامه، بسبب سوء النتائج.