مغاربة: “الترمضينة” مصطلح شعبي بين الشباب.. والصوم لله بعيدا عن الغضب- فيديو

تنتشر في شهر رمضان سلوكيات فردية، تنزع إلى العنف، والسب، وتبادل الضرب بين بعض الصائمين، وهو ما يصطلح عليه بـ”الترمضينة”.

وأشار بعض المغاربة إلى أن “الترمضينة” تخص بالأساس فئة معينة من المجتمع، وهي الشباب، الذين بسبب انقطاعهم عن الأكل والشرب، أو مواد مخدرة يدمنون عليها، طوال السنة، يصبحون منفعلين.

والسلوكيات المرتبطة بما يسمى بـ”الترمضينة”، تتنافى والمقاصد الشرعية، خلال الشهر الكريم، الموصوف بشهر الغفران، والأجر، والتواب، وتزكية النفس، وترويضها على الصبر، والتراحم، وفعل الخيرات.