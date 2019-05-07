تنتشر في شهر رمضان سلوكيات فردية، تنزع إلى العنف، والسب، وتبادل الضرب بين بعض الصائمين، وهو ما يصطلح عليه بـ”الترمضينة”.
وأشار بعض المغاربة إلى أن “الترمضينة” تخص بالأساس فئة معينة من المجتمع، وهي الشباب، الذين بسبب انقطاعهم عن الأكل والشرب، أو مواد مخدرة يدمنون عليها، طوال السنة، يصبحون منفعلين.
والسلوكيات المرتبطة بما يسمى بـ”الترمضينة”، تتنافى والمقاصد الشرعية، خلال الشهر الكريم، الموصوف بشهر الغفران، والأجر، والتواب، وتزكية النفس، وترويضها على الصبر، والتراحم، وفعل الخيرات.
كانت هذه تفاصيل خبر مغاربة: “الترمضينة” مصطلح شعبي بين الشباب.. والصوم لله بعيدا عن الغضب- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.