المحكمة تستجيب لطلب توفيق بوعشرين وتؤجل 4 الجلسات الاستئنافية إلى 14 ماي

قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء، تأجيل، محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24” إلى يوم الثلاثاء 14 ماي الجاري.

والتمس توفيق بوعشرين من هيأة المحكمة تأجيل الجلسة، بسبب التعب الذي نال منه، خاصة وأن جلسة اليوم كانت طويلة ومتعبة.

وقرر قاضي الجلسة لحسن الطلفي خلال المحاكمة تأجيل الجلسة في مرحلة الاستئناف إلى يوم الثلاثاء المقبل.