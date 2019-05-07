كونتي يقترب من الإنتر ويطلب ضم لاعب ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، بات على أعتاب تدريب فريق إنتر ميلان بداية من الموسم المقبل، وقد بدأ تحديد الصفقات الصيفية.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن كونتي طالب إدارة النيراتزوري بضم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب خط وسط ريال مدريد، المُعار إلى صفوف تشيلسي.
ومن المتوقع عودة كوفاسيتش لصفوف الميرنغي بنهاية الموسم، لكن المدير الفني زين الدين زيدان لا ينوي الاعتماد عليه، ويبدو أن مستقبله سيكون خارج أسوار "سانتياغو برنابيو".
ولا يُعد إنتر ميلان النادي الوحيد الذي يسعى لضم كوفاسيتش، حيث يسعى أيضًا زينيت سان بطرسبرغ الروسي لضمه.
ورغم رغبة ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي، في الإبقاء على كوفاسيتش، لكن العقوبة الموقعة على البلوز بعدم إبرام التعاقدات يحول دون استمرار الكرواتي.
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