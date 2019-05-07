تقارير: تطور حاسم في صفقة انتقال هازارد للريال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن تطورا حاسما حصل في صفقة انتقال النجم البلجيكي، إيدين هازارد، من تشيلسي الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني.

وبحسب ما نقله برنامج "التشرينجيتو" الإسباني، فإن الصفقة بين الفريقين ستبلغ قيمتها 130 مليون يورو، وسيتم إعلانها بعد المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان هازارد مرتبطًا بالانتقال إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيف الماضي، ولكن طلبات إدارة تشيلسي المالية أوقفت الصفقة.

وتأتي عودة إدارة الميرنغي إلى صفقة هازارد، بسبب رغبة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني الجديد للريال، في أن يكون النجم البلجيكي حجر أساس لإعادة بناء الفريق بالموسم المقبل.

يذكر أن عقد هازارد مع تشيلسي ينتهي في صيف 2020، ويريد البلوز الاحتفاظ بخدمات اللاعب، بسبب معاناة النادي اللندني من عقوبة الحرمان من إبرام تعاقد خلال فترتي الانتقالات المقبلتين.