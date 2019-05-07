شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الإماراتي يوزع المير الرمضاني على نازحي تعز والساحل الغربي بحضرموت والان مع التفاصيل

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس الأحد، توزيع مئات السلل الغذائية من " المير الرمضاني" على النازحين القادمين من مختلف مناطق محافظة تعز والساحل الغربي إلى مخيمات النازحين في مديرية المكلا بحضرموت.

واستهدفت فرق التوزيع التابعة للهيئة توزيع عدد 335 سلة غذائية بمعدل 27 طن 68 كيلو مستهدفاً عدد 1675 فرداً من الأسر النازحة من محافظة تعز والساحل الغربي، الذين هربوا من قصف مليشيات الحوثي على منازلهم ، وآخرين فرّوا من الحصار الحوثي على مدنهم وقراهم إلى محافظة حضرموت.

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وتأتي عملية توزيع هذه المساعدات استجابة الهيئة لإغاثة عاجلة أطلقتها الأسر النازحة للتخفيف من آثار النزوح عن كاهلهم و المساهمة في استعادة دورة الحياة الطبيعية، مما كان له أفضل الأثر في التخفيف عن الأشقاء ومساعدتهم.

وعبّر المستفيدون عن سعادتهم الغامرة بهذه المساعدات الغذائية خصوصا مع اسقبالهم شهر رمضان المبارك وما يترتب عليه من التزامات، مشيدين بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنساني في اليمن الهلال الأحمر الإماراتي، في مساعدة السكان وخاصة النازحين من المناطق التي تشهد حربا.

كما ثمنوا هذا الدعم المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة التي لا تألو جهدا في تقديم الدعم الإنساني للمحتاجين.