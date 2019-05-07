واشنطن: ندرس عن كثب قرار تركيا بإعادة انتخابات إسطنبول

ونقلت "سكاي نيوز" عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قوله "أحطنا علما بقرار اللجنة العليا للانتخابات، وندرس الوضع عن كثب"، مبيناً أن "العملية الانتخابية الحرة والنزيهة والشفافة هي ركيزة أساسية لأي ديمقراطية".
وأضاف "نتوقع عندما تجرى عملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة، أن يتم احترامها من قبل جميع الأطراف، حتى يتم الاعتراف بإرادة الناخبين عبر النتائج".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أعلنت في وقت سابق، إلغاء الانتخابات البلدية التي جرت في 31 آذار الماضي، وفاز فيها مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو بفارق ضئيل أمام بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.
وأضاف "نتوقع عندما تجرى عملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة، أن يتم احترامها من قبل جميع الأطراف، حتى يتم الاعتراف بإرادة الناخبين عبر النتائج".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أعلنت في وقت سابق، إلغاء الانتخابات البلدية التي جرت في 31 آذار الماضي، وفاز فيها مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو بفارق ضئيل أمام بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.
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