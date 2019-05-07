ظريف: الحوثيون يقاتلون بأسلحة سعودية

وأضاف أن الولايات المتحدة تتهم إيران بدعم الحوثيين عسكريا "للتستر على حضورها في المنطقة وعلى الأعمال التي قامت بها وقد تعتبر جرائم حرب"، مؤكدا أن الدعم الإيراني للجماعة محض سياسي.
واعتبر الوزير الإيراني أن "الحل الوحيد لإرساء السلام والاستقرار في اليمن هو خلق الظروف، التي تمكن جميع الأحزاب اليمنية من تشكيل حكومة وطنية وشاملة دون تدخل خارجي".
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