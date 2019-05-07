تزامناً مع التوتر بين واشنطن وطهران.. إرسال أربع مقاتلات أميركية إلى الشرق الأوسط

ويأتي هذا القرار المفاجئ في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

ونقلت "رويترز" عن المسؤولين الأميركيين قولهم، إن "القوة سيرافقها طاقم أفراد لقيادة وصيانة الطائرات"، مؤكدين أن "هذه الطائرات لم ترسل بعد إلى الشرق الأوسط".

وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون بولتون، قد قال الأحد، إن إدارة ترامب سترسل مجموعة حاملة طائرات هجومية وقوة قاذفات إلى الشرق الأوسط.



وأضاف ان "هذه الخطوة تأتي رداً على مؤشرات وتحذيرات مثيرة للقلق من إيران، ولإظهار أن الولايات المتحدة سترد بقوة على أي هجوم".

ووصف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إعلان الولايات المتحدة إرسال حاملة طائرات وقاذفات للشرق الأوسط لتوجيه رسالة إلى طهران، بأنه "حرب نفسية".

وتصاعد التوتر عشية ذكرى مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران.

يذكر أن القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان أعلن، أمس الاثنين، إنه وافق على إرسال حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط، بسبب "تهديد جاد من قوات النظام الإيراني".

