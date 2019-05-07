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جمعية خيرية باكستانية تقدم لحم النعام للفقراء في رمضان

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متطوعون يسيطرون على نعام تمهيدا لذبحه وتقديمه للفقراء في أول يوم رمضان في كراتشي

تقدم جمعية خيرية في مدينة كراتشي الساحلية وجبة فاخرة نادرة من نوعها لمسلمي المدينة قبيل صيام أول يوم في شهر رمضان ... لحم النعام.

والنعام غالي الثمن وليس من المعتاد أكله في باكستان حيث النعام غير مألوف في البلاد التي يقطنها 208 ملايين نسمة.

وقام متطوعون بتسوية اللحم الأحمر في قدور وقدموه مع الحمص والكاري لأكثر من 500 من السكان في وجبة السحور قبل فجر الثلاثاء أول أيام شهر رمضان في باكستان.

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وقال ظفار عباس الأمين العام لمؤسسة الجعفرية لإدارة الكوارث إن الأثرياء ”دعمونا ومثل العام الماضي نقدم هذه الأطباق التي حتى شخص من الطبقة المتوسطة لا يقدر على شرائها ما بالك بالفقراء“.

وقال عباس إن الخطة تشمل تقديم لحم الغزال وأطباق غالية أخرى في الأيام المقبلة خلال شهر رمضان.

وقال محمد حسين سائق شاحنة ”شعور جميل. لم آكل (النعام) من قبل“.

 

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