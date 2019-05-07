لمواجهة خطة كوشنر.. الفلسطينيون يطالبون الاتحاد الأوروبي بالتدخل

جدة - عمرو شويل تكشف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن الخطة المنتظرة منذ مدة طويلة بشأن لصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الشهر المقبل، لكن الفلسطينيين رفضوها من الآن معتبرين أنها منحازة بشكل كبير لصالح الاحتلال.

ويطالب الفلسطينيون الاتحاد الأوروبي بتولي مسؤولية الدفاع عن حل الدولتين إذا تجاهلت خطة السلام الأمريكية المرتقبة مسألة إقامة دولة فلسطينية، وفق ما أفاد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الثلاثاء.

وقال منصور للصحافيين إنه حضّ المسؤولين الأوروبيين خلال لقاءات جرت مؤخرا في بروكسل على أخذ المبادرة وعدم السماح للولايات المتحدة بأن تكون اللاعب الأبرز في عملية السلام في الشرق الأوسط.

وحثّ الفلسطينيون الاتحاد الأوروبي على الدعوة لمؤتمر دولي يؤكد على الإجماع العالمي بشأن حل الدولتين للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي ويرفض النهج الأميركي.

وقال منصور للصحافيين بشأن لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين “ندفعهم للانخراط. عليهم التحرّك”.