شكرا لقرائتكم خبر عن قوات حفتر تسقط رابع طائرة لـ«الوفاق» وتقبض على قائدها الأجنبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (طرابلس)

أسقط الجيش الليبي، اليوم (الثلاثاء)، طائرة حربية تابعة لقوات حكومة الوفاق، كانت تخطط لشنّ غارة جوية على مواقع تابعة للجيش، في منطقة الهيرة جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، إن دفاعات قوات الجيش الليبي أسقطت الطائرة التابعة للكلية الجوية بمدينة مصراتة، كما تم إلقاء القبض على قائدها، الذي تبين أنه يحمل الجنسية البرتغالية، كما نشرت صورا ومقاطع فيديو من موقع الحادث، وثقت للحظة سقوط الطائرة، ومشاهد من عملية القبض على قائدها.

وهذه الطائرة هي الرابعة التابعة لقوات حكومة الوفاق التي يسقطها الجيش الليبي، منذ بدء العملية العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس، في الرابع من شهر أبريل الماضي.