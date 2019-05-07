شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: مسلح يحتجز عدة رهائن بمتجر في تولوز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (باريس)

أعلنت الشرطة الفرنسية أن مسلحا أخذ عدة رهائن في متجر بضواحي مدينة تولوز جنوبي البلاد. ولم تتأكد السلطات من هوية محتجز الرهائن أو عدد المحتجزين. وتوجهت قوات الشرطة الخاصة لمتجر موجود في بلدة بلانياك قرب مطار تولوز، وأقيم حاجز أمني، كما تقول القناة الثالثة الفرنسية إن محتجز الرهائن طالب بالحديث مع أحد المتفاوضين.

وفي سياق ذي صلة أوقف قاصر يبلغ الـ 16 من العمر صباح الثلاثاء، في إطار التحقيقات الجارية لكشف مخطط هجوم أُحبط مؤخراً في فرنسا كان سيستهدف الشرطة، حسب ما عُلم من مصدر قضائي.

وسبق أن أوقف أربعة رجال بينهم قاصر يبلغ 17 عاماً، ووجهت إليهم اتهامات وسُجنوا في 30 أبريل، للاشتباه بالإعداد لهجوم كان من المفترض أن ينفذ مطلع شهر رمضان. وقد يكونون أجروا عمليات رصد حول القصر الرئاسي الفرنسي في باريس، ومقرّ للشرطة في ضاحية المدينة.