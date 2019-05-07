شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد العقاد: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء أوشكت على الانتهاء وعلى المواطنين الاستعداد لبدء تطبيق القانون على أرض الواقع.

وطالب العقاد فى بيان له اليوم، وزارة الإسكان بعمل توعية للمواطنين حول كيفية الترخيص والإجراءات والاشتراطات جميعها والمراحل بداية من تقديم الطلب والجهة التى سيتم تقديم الطلب إليها وسير الإجراءات، مرورا بدفع الرسوم فحص الطلب، وهكذا حتى لا يكون هناك لغط أو لبس لبعض الإجراءات ينتج عنها تعقيد الإجراءات إو الإثقال على كاهل المواطنين.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك حالات لن يتم التصالح عليها، وشروط للتصالح، كما تضمن القانون صراحة الإجراءات واللائحة التنفيذية ستشرح ذلك بالتفصيل، ولكن البعض لا يعلم هذه الإجراءات ولهذا لابد من عمل نشرات إعلانية تبث على جميع المحطات الفضائية حول كيفية التصالح على الوحدة المخالفة بداية من كيف أعرف أن وحدتى مخالفة لحين الانتهاء من الإجراءات نهائيا.