حنكش: يا ريت هالقوة بيستعملوها على المجرمين وتجار المخدرات والفاسدين

أكّد عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "هيبة الدولة وسيادتها صارت بدّا تنفرض في هذين الكيلومترين ب​المتن​ فقط"، مشيرًا إلى أن "يا ريت هالقوة بيستعملوها على المجرمين وتجار ​المخدرات​ والفاسدين، ولحماية الناس وليس على الناس، على أهالي عم يحموا صحة ولادن".

ويذكر أنه وقع اشكال بين ​القوى الامنية​ واهالي المنصورية، خلال التحرك الذي ينفذه الأهالي ضد مشروع مد ​التوتر العالي​، واستخدمت العناصر العصي لتفرقة المواطنين.