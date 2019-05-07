حنكش: يا ريت هالقوة بيستعملوها على المجرمين وتجار المخدرات والفاسدين

أكّد عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "هيبة الدولة وسيادتها صارت بدّا تنفرض في هذين الكيلومترين بالمتن فقط"، مشيرًا إلى أن "يا ريت هالقوة بيستعملوها على المجرمين وتجار المخدرات والفاسدين، ولحماية الناس وليس على الناس، على أهالي عم يحموا صحة ولادن".
ويذكر أنه وقع اشكال بين القوى الامنية واهالي المنصورية، خلال التحرك الذي ينفذه الأهالي ضد مشروع مد التوتر العالي، واستخدمت العناصر العصي لتفرقة المواطنين.
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