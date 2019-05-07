رويترز: السراج يلتقي ماكرون يوم الاربعاء وسط توتر بين ليبيا وفرنسا

ذكر مسؤول فرنسي لوكالة "رويترز" أن "رئيس الوزراء الليبي فائز السراج الذي تسانده ​الأمم المتحدة​ سيلتقي بالرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ في ​باريس​ يوم الأربعاء في وقت تشعر فيه حكومة السراج بالاستياء مما تراه دعم باريس ل​خليفة حفتر​ قائد قوات ​شرق ليبيا​ أي ​الجيش الوطني​ الليبي.

ولفت المصدر إلى أن "​فرنسا​ تدعم رئيس الوزراء السراج. نحن نعارض هجوم حفتر"، مشيرًا إلى أن "القضية ليست البحث عن كبش فداء ولكن معرفة ما ينبغي فعله في هذا الوضع المعقد".

وأوضح المصدر أن "باريس وروما و​برلين​ ولندن قامت بالتنسيق هذا الأسبوع بشأن ترتيب زيارات للسراج إلى أنحاء ​أوروبا​ في إطار جهود تستهدف التحدث بصوت واحد من أجل إيجاد حل للأزمة بما في ذلك وقف ​إطلاق النار​".