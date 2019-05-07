ذكر مسؤول فرنسي لوكالة "رويترز" أن "رئيس الوزراء الليبي فائز السراج الذي تسانده الأمم المتحدة سيلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس يوم الأربعاء في وقت تشعر فيه حكومة السراج بالاستياء مما تراه دعم باريس لخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا أي الجيش الوطني الليبي.
ولفت المصدر إلى أن "فرنسا تدعم رئيس الوزراء السراج. نحن نعارض هجوم حفتر"، مشيرًا إلى أن "القضية ليست البحث عن كبش فداء ولكن معرفة ما ينبغي فعله في هذا الوضع المعقد".
وأوضح المصدر أن "باريس وروما وبرلين ولندن قامت بالتنسيق هذا الأسبوع بشأن ترتيب زيارات للسراج إلى أنحاء أوروبا في إطار جهود تستهدف التحدث بصوت واحد من أجل إيجاد حل للأزمة بما في ذلك وقف إطلاق النار".
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: السراج يلتقي ماكرون يوم الاربعاء وسط توتر بين ليبيا وفرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.