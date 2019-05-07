ماي: مصممة على إيجاد سبيل لإقرار اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

ذكر المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "أنها تأسف لأن بريطانيا ستجري انتخابات البرلمان الأوروبي وأنها مصممة على إيجاد سبيل لإقرار اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع قادة الاتحاد الأوروبي"، مشيرًا إلى أن "لا علم له بأي تغير في عزم ماي عدم الاستقالة إلا بعد اكتمال الجزء الأول من عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي".
ويذكر أن الجنيه الاسترليني انخفض نحو نصف نقطة مئوية بفعل تزايد القلق إزاء التقدم في محادثات الخروج بين الحكومة وحزب العمال المعارض ومخاوف من تعرض موقف ماي لضغط متزايد.
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