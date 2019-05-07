أكد المندوب الإیراني الدائم في الأمم المتحدة مجید تخت روانجي أن "إيران ستتبنى قريبا التدابير المناسبة للحفاظ على مصالحها العليا". وشدد روانجي على أن "التدابير الإيرانية ستكون وفقا لحقوقها المعترف بها في الاتفاق النووي". وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" قد أفادت بأن "الرئيس الإيراني حسن روحاني سيبلغ مجموعة "4+1" التي تضم دول روسيا والصين وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بشان قرار إيران لخفض تعهداتها ازاء الاتفاق النووي وزعزعة احد اهم اركان هذا الاتفاق، وذلك على نقض العهود من جانب اميركا وانسحابها الاحادي من الاتفاق النووي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مندوب إيران بالأمم المتحدة: إيران ستتبنى قريبا التدابير المناسبة للحفاظ على مصالحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.