شهيب أكد أهمية ورشة تطوير المناهج باتجاه ما يحبه المتعلم وينجح بإنجازه

إجتمع وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​، مع جمعية "جاد - شبيبة ضد المخدرات" برئاسة ​جوزف حواط​ وحضور أمين السر العام في نقابة ​المدارس الخاصة​ الإفرادية الدكتور جان كلود صعب ومستشاري الوزير شهيب، واطّلع منهم على الأنشطة المزمع إقامتها في 26 حزيران الّذي يُصادف اليوم العالمي ل​مكافحة المخدرات​.

وتسلّم دعوة لزيارة المتحف المتخصّص بالمخدرات وسُبل التوعية والمكافحة والوقاية من كلّ أنواع الإدمان .

كما طرح الوفد، مشروع إنشاء القرية الوقائية ضدّ مكافحة المخدرات، موضحًا أنّ "المتحف يتعاطى مع كلّ أنواع الإدمان حتّى الإدمان على ​الإنترنت​". ودعا إلى "إقامة شراكة في المتحف على مستوى المدارس".

من جهته، رحّب شهيب بالجمعية، مشيدًا بنشاطها، وركّز على "أهمية ورشة تطوير المناهج باتجاه ما يحبّه المتعلّم وينجح في إنجازه". كما شدّد على "دور الأنشطة والأندية المدرسية في الوقاية من المنزلقات وبناء الشخصية الوطنية السليمة للمتعلمين"، ووعد بـ"زيارة المتحف وترسيخ دور المؤسسات الّتي تحمل رسالة إجتماعية ووطنية وتوعوية".