معلومات الـLBCI: مجلس القضاء الأعلى دعا القضاة لعدم الإضراب ومتابعة العمل على إحقاق الحق

كشفت معلومات لقناة الـ"LBCI" أنّ "​مجلس القضاء الأعلى​ دعا ​القضاة​ إلى عدم الإضراب ومتابعة العمل على إحقاق الحقّ، لأنّ ذلك يشكّل أحد أَشكال التضحية في هذه المرحلة الدقيقة الّتي يمرّ بها الوطن".

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