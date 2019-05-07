ماروني: تسلمت إشعارين لجلستين أمام محكمة المطبوعات بدعوى من مريام سكاف

لفت النائب السابق إيلي ماروني في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى أن "ميريام والكيدية. بعد 11 سنة على استشهاد نصري ماروني، ميريام سكاف مصرة على ترك الجرح ينزف، فاليوم تسلم الوزير والنائب السابق المحامي إيلي ماروني من القوى الأمنية في منزله إشعارين بموعد لجلستين أمام محكمة المطبوعات تدعي فيهما ميريام على إيلي ماروني بالقدح والذم، استنادا لتصريحين صدرا عنه عقب جريمة قتل نصري ماروني وسليم عاصي في موضوع الجريمة، وهي بمتابعتها لهذا الملف بعد وفاة زوجها المدعي الأول تبدو مصممة على استمرار النزف في زحلة بدل المساعدة في لململة الجراح وتضميدها. ماروني مساء 19 أيار سيقول كلمته على هامش الصلاة لراحة نفس نصري ماروني شهيد زحلة والكتائب مع تأكيده على الثقة المطلقة بالقضاء".

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