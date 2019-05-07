بطيش: الوزارة حريصة على مصلحة المواطن في رمضان بشكل خاص

أكّد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش أن "الوزارة حريصة على مصلحة المواطن، في رمضان بشكل خاص"، مشيرًا إلى أنه "لا يجب أن يحصل أي تلاعب لا بجودة ولا بأسعار المواد الغذائية والخضار والفاكهة".
ولفت بطيش إلى أن "من يخالف قرارات الوزارة ستتم ملاحقته ومحاسبته"، موضحًا أن "الأمر يبدأ بمحاضر ضبط ويمكن الذهاب أبعد من ذلك والوصول الى القضاء".
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