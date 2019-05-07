أكّد رئيس نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن حوماني، "أنّنا لن نتنازل عن إضرابنا إلّا لشطبنا من المادة 61 أو لشطب المادة كاملةً".
وشدّد في تصريح تلفزيوني، على أنّ "مالية الضمان بخطر، والتعويضات هي أموال المضمونين"، لافتًا إلى أنّ "المضون يجب أيضًا أن ينزل إلى الشارع ويطالِب بحقّه".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: مالية الضمان بخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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