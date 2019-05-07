رئيس نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: مالية الضمان بخطر

أكّد رئيس ​نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، حسن حوماني، "أنّنا لن نتنازل عن إضرابنا إلّا لشطبنا من المادة 61 أو لشطب المادة كاملةً".

وشدّد في تصريح تلفزيوني، على أنّ "مالية الضمان بخطر، والتعويضات هي أموال المضمونين"، لافتًا إلى أنّ "المضون يجب أيضًا أن ينزل إلى الشارع ويطالِب بحقّه".