مخيبر: اعتراضات أهالي المنصورية لا تبرر الكلام المسيء للمقامات وفي مقدمها رئيس الجمهورية

أكد النائب السابق ​غسان مخيبر​ في بيان أن "اعتراضات وهواجس أهالي منطقة ​المنصورية​ لا تبرر بأي شكل من الأشكال الكلام المسيء والمجرح المستنكر للمقامات، وفي مقدمها ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ من قبل البعض أو التحريض الشعبوي من قبل البعض الآخر"، آسفًا "لما اطلع عليه في وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي من أخبار وتصريحات تتعلق بمد ​خطوط التوتر العالي​ في منطقتي ​بيت مري​ والمنصورية".

ولاحظ مخيبر أن "هواجس المواطنين واعتراضهم ما زالا على حالهما منذ أن بدأ بمتابعة هذه القضية من أجل المساهمة في حلها مع زملاء من ​نواب المتن​ منذ عام 2002 من دون انقطاع أو تبديل أو تغيير في الموقف الداعي إلى وجوب طمر خطوط التوتر العالي تحت الأرض، وذلك في وجه الحكومات والوزارات العديدة المتعاقبة التي لم تقدم أي منها حلولا مقبولة"، مشيرًا إلى لأنه "لو حصل ذلك، لما كانت التوترات تتكرر من الحين إلى الآخر لتوقف تنفيذ المشروع، ولكانت التمديدات اللازمة للخطوط الكهربائية حصلت منذ زمن بعيد تحت الأرض، مع الأخذ بالهواجس المرتبطة ب​الصحة العامة​ لأهالي المنطقة".

ودعا مخيبر الى "التهدئة واستبدال اللجوء للعنف البوليسي بالحوار البناء من أجل التوصل الى الحلول الناجعة التي تحفظ حقوق أهالي المنطقة والصحة العامة والمصلحة العامة معًا".