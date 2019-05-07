لفت رئيس نقابة موظفي "مصرف لبنان" عباس عواضة، إلى أنّ "هناك وعودًا بأن لا يُمسّ "مصرف لبنان"، مؤكّدًا "أنّنا لسنا هواة إضرابات، وقد تَحرّكنا لأنّنا مُسَّينا بشكل كبير".
وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "مصرف لبنان لم يُضرب يومًا في السابق، لأنّه كان بعيدًا عن التجاذبات الّتي تحدث خللًا في البلد"، مركّزًا على "أنّنا علّقنا الإضراب لنريح السوق والمواطنين".
وشدّد على أنّ "الموظفين لن يتنازلوا عن أيّ حقّ من حقوقهم".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس نقابة موظفي "مصرف لبنان": لن نتنازل عن حقوقنا ولسنا هواة إضرابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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