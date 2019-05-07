حسن مراد: اللبناني يرسخ اصوله وتقاليده وينشر لبنان أينما حط

رأى وزير الدولة لشرون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه "من المضحك أن نتصارع مع المسؤولين البرازيليين على الكبة والتبولة وغيرهم من الأكل ال​لبنان​ي، فهم يدعون انه اكل برازيلي ويفتخرون به ونحن نقول هذا الأكل من مائدتنا. هذا هو الانتشار اللبناني الذي يرسخ اصوله وتقاليده وعاداته وينشر لبنان أينما حط. انتم فخر لبنان".

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