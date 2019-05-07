وزيرالطاقة الأمريكي: السعودية تزيد انتاج النفط لسد الاحتياجات بسبب العقوبات على إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب ا):
صرح وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري ، اليوم الثلاثاء بأن السعودية تزيد حاليا من إنتاجها النفطى لتلبية الاحتياجات الناجمة عن العقوبات المفروضة على إيران.
وقال بيري فى مقابلة مع لشبكة "سي إن بي سي " الإخبارية الأمريكية "حلفاؤنا ، والمملكة العربية السعودية على سبيل المثال ، يزيدون إنتاجهم لتلبية هذه الاحتياجات المتعلقة بعقوبات إيران".
وأضاف أن " الرسالة إلى حلفاء الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم هي عدم التعامل تجاريا مع إيران".
يشار إلى أن الولايات المتحدة الغت اعفاءات لشراء النفط الإيراني الشهر الجاري في إطار العقوبات التي تفرضها على طهران بعد انسحابها من الاتفاق النووي العام الماضي.
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