صور| لمخالفة الشروط والتراخيص.. إغلاق مستشفى تخصصي في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أغلقت لجنة من إدارة العلاج الحر بإدارة الحامول الصحية في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مستشفى تخصصي بالمدينة، لمخالفة إدارته شروط التراخيص ومزاولة نشاط طبي مخالف للاشتراطات الصحية المطلوبة، تنفيذًا لتكليفات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة الحامول، حفاظًا على صحة المواطنين.

وجرى تنفيذ قرار الغلق، بوضع الشمع الأحمر علي غرفة العمليات، والباب الخارجي للمستشفى.

تبين من قرار غلق المستشفى التخصصي، عدم وجود غرفة إفاقة وقصور في تجهيز غرفة العمليات والعناية والتعقيم، وغير المطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية المطلوبة.

جاء ذلك بحضور أحمد جبارة، نائب رئيس مركز ومدينة الحامول، والدكتور علي الشيخ، مسؤول العلاج الحر بإدارة الحامول الصحية.