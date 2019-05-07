"خطة النواب" تناقش موازنة وزارة الزراعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الثلاثاء، موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئات التابعة لها، بمشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2019/2020 بحضور ممثلي وزارة الزراعة والهيئات الزراعية.

وبلغ إجمالي الاستخدمات بديوان عام الوزارة 2 مليار و162 مليون و115 ألف جنيه، مقابل مليار و677 مليون و76 ألف جنيه في العام المالي الحالي 2018/ 2019.

وعرض مسئولي الهيئات الزراعية موازنتها، حيث تتبع وزارة الزراعة الهيئات التالية: الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، مركز بحوث الصحراء، صندوق الموازنة الزراعية، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، صندوق الأراضي الزراعية، وصندوق تحسين الأقطان المصرية والهيئة العامة لمشروعات الصرف.​