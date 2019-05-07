محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الثلاثاء، موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئات التابعة لها، بمشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2019/2020 بحضور ممثلي وزارة الزراعة والهيئات الزراعية.
وبلغ إجمالي الاستخدمات بديوان عام الوزارة 2 مليار و162 مليون و115 ألف جنيه، مقابل مليار و677 مليون و76 ألف جنيه في العام المالي الحالي 2018/ 2019.
وعرض مسئولي الهيئات الزراعية موازنتها، حيث تتبع وزارة الزراعة الهيئات التالية: الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، مركز بحوث الصحراء، صندوق الموازنة الزراعية، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، صندوق الأراضي الزراعية، وصندوق تحسين الأقطان المصرية والهيئة العامة لمشروعات الصرف.
كانت هذه تفاصيل خبر "خطة النواب" تناقش موازنة وزارة الزراعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.