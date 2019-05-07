"بتولع أكتر".. ضبط مصنع يغش تعبئة أسطوانات إطفاء الحريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مصنع غير مرخص بالجيزة لإعادة تعبئة أسطوانات الإطفاء باستخدام مواد رديئة تؤدى إلى زيادة الاشتعال، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام مالك مصنع لإنتاج وتعبئة أسطوانات إطفاء الحريق "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الجيزة؛ بتجميع كميات كبيرة من أسطوانات إطفاء الحريق والسابق استخدامها، وإعادة تجديدها وتدوين عليها أسماء وعلامات تجارية لشركات كُبرى متخصصة في إنتاجها وتعبئتها باستخدام خامات رديئة تؤدى إلى زيادة اشتعال الحرائق بدلًا من إطفائها، ووضع برشام رصاص عليها لإيهام المواطنين بأن تعبئتها تمت بمعرفة تلك الشركات على خلاف الحقيقة وإعادة طرحها بالأسواق للبيع للشركات والمصانع مُدخلًا الغش والخداع على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق ومسئولي مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة تم استهداف المصنع، وضبط مدير المصنع المسئول وبتفتيش المصنع ضُبط بداخله كميات كبيرة من سوائل إطفاء الحريق "البودرة البيضاء" بلغ إجمالي وزنها (1.340 طن- 280 إسطوانة إطفاء حريق - 260 قطعة "أدوات تجهيز" جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام).
وعثر على 240 إسطوانة إطفاء حريق سعة الواحدة 6 كيلو جرام (منتج نهائي مُعد للتوزيع)، 40 أسطوانة إطفاء حريق "تحت التجهيز"، 260 قطعة ( 100 تيل - 50 عداد - 50 جلبة جلد - 60 رصاص برشام) "أدوات تجهيز"، كمية كبيرة من بودرة بيضاء اللون معبأة داخل براميل وشكائر "مستلزمات إنتاج".
وبمواجهة مدير المصنع اعترف وأقر بصحة التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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