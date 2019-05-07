بتصرف على أسرتين".. سائق كفر الشيخ بعد عودة سيارته المسروقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سيطرت حالة من الفرحة على أسرة سائق يقيم بمركز مطوبس في كفر الشيخ، بعد نجاح مباحث مركز شرطة مطوبس في إعادة سيارته المسروقة من الموقف العمومي منذ أيام، وذلك بعد قيام سارقيها ببيعها في محافظة الجيزة.

"مدحت محمد عبد المحسن أبو رية"، 40 سنة، سائق، وصاحب السيارة المسروقة، قال لـ"الخليج 365"، إن البهجة والفرحة سكنت منزله وأفراد أسرته عقب ضبط مباحث مركز شرطة مطوبس سيارته.

وأضاف صاحب السيارة أنه اشتراها منذ 5 سنوات، ويعمل عليها مع شقيقه، وتعد مصدر رزقهما الوحيد، وتابع: "عليها مديونيات بنسددها، وسرقتها يعني خراب للأسرتين لأنها اللي بتوفر نفقات الأسرتين.

وأضاف، بعد سرقة السيارة بأيام قليلة تلقيت اتصالا من الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، أخبرني بالوصول إلى مرتكبي الواقعة، وأنهم باعوها لأحد الأشخاص بمحافظة الجيزة بمبلغ 18 ألف جنيه فقط، ونجح هو ورجال المباحث في مسايرة من اشتروا السيارة حتى أعادوها له.

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تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي المقدم هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة مطوبس، بلاغًا من المدعو "مدحت محمد عبد المحسن أبو رية"، 40 سنة، سائق، ويقيم ببندر مطوبس، بسرقة سيارته رقم 300182 أجرة كفر الشيخ ميكروباص.

شكل اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي ترأسه العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، ضم العقيد أيمن بكري، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، للوصول إلى مرتكبي سرقة السيارة المبلغ عنها من صاحبها.

أسفرت جهود فريق البحث الجنائي أن وراء ارتكاب واقعة سرقة السيارة، "عزت س.ا.ا"، 28 سنة، عاطل، و"باسم م.س.س"، 23 سنة، تباع، ويقيم بقرية إبيانة، دائرة المركز.

ألقي القبض على المتهمين المذكورين، عقب صدور قرار بضبطهما وإحضارهما من النيابة العامة، وجرى اقتيادهما إلى مركز شرطة مطوبس، وبمواجهتهما بما أسفر عنه جهود فريق البحث الجنائي، أقرا بارتكابهما سرقة السيارة، مستخدمين مفتاحًا مصطنعًا، وباعوها لأحد الأشخاص بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

شُكلت مأمورية من مباحث مركز شرطة مطوبس، ترأسها الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث المركز، ومعاونوه النقباء أحمد الدمرداش، وأحمد عسل، وأحمد حمدي، وتوجهت إلى منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، برفقة المتهمين، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، وفرع الأمن العام، وأرشد المتهمين عن السيارة المسروقة، وجرى ضبطها واصطحابها إلى ديوان المركز.