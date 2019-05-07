وكالات - قال متحدث باسم رئيس جنوب السودان إن حريق غابات أججته ريح عاصفة التهم أربع قرى في ولاية غرب بحر الغزال وأودى بحياة 33 شخصا.
وأضاف المتحدث في بيان صدر في ساعة متأخرة أمس، الاثنين 6 أفريل 2019، أن 60 شخصا آخر في حالة حرجة بعد الحريق الذي نشب يوم الأحد وأن من المتوقع ارتفاع عدد القتلى.
وقال المتحدث اتني ويك اتني في بيان مساء أمس الاثنين "يتلقى المصابون رعاية طبية لكنها غير كافية نظرا للطبيعة النائية للمنطقة التي وقع بها الحريق".
وقال ماثوك وال وزير الإعلام في ولاية لول اليوم الثلاثاء إن الحريق أتى أيضا على 138 منزلا في قرى واقعة في مقاطعة كورك الشرقية وأدى لنفوق 10 آلاف من رؤوس الماشية.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق غابات يلتهم 4 قرى بجنوب السودان ويودي بحياة 33 شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.