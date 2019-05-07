"وكالة " فرنس برس" : تحقيق أممي حول ضلوع عسكري إماراتي محتمل في النزاع الليبي

قالت وكالة " فرانس برس" إن تقريرا سرّيا إطّلعت عليه أمس، الإثنين 6 ماي 2019، أظهر أنّ خبراء أمميّين يحقّقون فيما إذا كانت أبوظبي ضالعة عسكريا في النزاع الدائر في ليبيا حيث أُطلقت في أفريل صواريخ من طائرات مسيّرة صينية الصنع يمتلك مثلها الجيش الإماراتي.

وحسب التقرير فإنّ الصواريخ التي قصفتها الطائرات المسيّرة في الضاحية الجنوبية لطرابلس يومي 19 و20 أفريل هي صواريخ جو-أرض من طراز "بلو آرو" وذلك استنادا إلى شظايا درسها الخبراء الأمميّون.

ولا تمتلك هذا النوع من الصواريخ إلّا ثلاث دول هي الصين وكازاخستان والإمارات العربية المتّحدة، ذلك أنّ هذه الصواريخ تطلقها حصرا طائرات دون طيار تنتجها شركة وينغ لونغ الصينية.

ولفت التقرير إلى أنّ "مجموعة الخبراء تحقّق في الاستخدام المحتمل لمتغيّرات من طائرة وينغ لونغ المسيّرة من قبل الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، "أو من قبل طرف ثالث داعم للجيش الوطني الليبي".

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وحسب التقرير فإنّه "من شبه المؤكّد" أنّ هذه الصواريخ لم تحصل عليها ليبيا مباشرة من الشركة المصنّعة أو من الصين.

وكانت الإمارات قد قالت الخميس إنّ "الأولوية" في ليبيا هي "مواجهة الإرهاب"، مشيرة إلى أن "الميلشيات المتطرفة" تواصل سيطرتها على العاصمة طرابلس.