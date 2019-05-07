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نائب في البرلمان اللبناني يتعرض للضرب في مظاهرات

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تعرض النائب في البرلمان اللبناني إلياس حنكش للضرب على يد عناصر الأمن، خلال مشاركته في احتجاجات نظمها أهالي المنصورية في جبل لبنان، اعتراضا على مد خطوط توتر عال في المنطقة.

ويعترض أهالي المنصورية على مشروع الحكومة

مد خطوط للتوتر العالي في الأحياء السكنية، لما لذلك من أخطار على صحة السكان.

ويقول الأهالي إنهم فوجئوا اليوم الثلاثاء بحضور عدد كبير من عناصر قوى الأمن

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لمواكبة عملية مد خطوط التوتر العالي، فاندلعت مواجهات وتدافع بين الأهالي وعناصر الأمن، تعرض على إثرها النائب حنكش للضرب.

واعتبر حنكش، وهو نائب عن منطقة المتن، أنه من غير المبرر التعاطي الهش مع صحة وسلامة السكان، مشددا على أن دور الحكومة حماية المواطنين لا القضاء عليه

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