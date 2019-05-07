استهداف عدد من الفلسطينيين في غزة بصورايخ إسرائيلية

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو وثق لحظة استهداف أحد المباني وعدد من المواطنين، في منطقة البريج شرق وسطقطاع غزة.
وشهد قطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي تصعيدا خطيرا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، توقف إثر
وأسفر التصعيد الأخير عن مقتل 27 فلسطينيا بغارات نفذها الطيران الإسرائيلي، فيما قتل 4 إسرائيليين نتيجة سقوط صوارخ أطلقت من القطاع.
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