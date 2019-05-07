الجيش السوري يتقدم في إدلب.. وتركيا تعزز قواتها على حدود البلدين

وسط استمرار التصعيد شمال غرب سوريا، تمكن الجيش السوري من تحقيق تقدم في منطقة إدلب والسيطرة على تل عثمان الاستراتيجي، فيما أعلنت تركيا تعزيز قواتها على حدود البلدين.
وذكرت صحيفة "الوطن" السورية الرسمية، استنادا إلى مصادر في حماة، أن الجيش بسط سيطرته على قرى تل عثمان والجنابرة والبانة شمال غرب المحافظة،
بدوره، أوضح "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، الذي يتخذ من لندن مقرا له، أن القوات الحكومية تمكنت بعد منتصف
وأكد المرصد أن هذا التقدم يأتي بعد أن سيطرت القوات الحكومية، أمس الاثنين، بغطاء جوي وبري مكثف على قرية الجنابرة جنوب تل عثمان.
وتأتي أهمية تل عثمان من كشفه لمساحات كبيرة شمالا وشرقا وأيضا رصده ناريا لطريق كفرنبودة-قلعة المضيق، وتتيح السيطرة عليه شن عمليات مكثفة في منطقة سهل الغاب.
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